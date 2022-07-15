Новый прогноз по коронавирусу представили в Минздраве

Глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният озвучила обновленный прогноз по заболеваемости коронавирусом Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Министр напомнила, что ведомство обновляет прогноз по коронавирусу каждый месяц.

«При пессимистичном сценарии максимальное зарегистрированных случаев составит до 4000 больных в сутки, при реалистичном сценарии — до 2400, при оптимистичном — до 1000 случаев ежесуточно», — сообщила Гиният во время брифинга в СЦК.