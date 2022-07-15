Новый прогноз по коронавирусу представили в Минздраве

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Глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният озвучила обновленный прогноз по заболеваемости коронавирусом Казахстане, передает Tengrinews.kz.
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Министр напомнила, что ведомство обновляет прогноз по коронавирусу каждый месяц.
«При пессимистичном сценарии максимальное зарегистрированных случаев составит до 4000 больных в сутки, при реалистичном сценарии — до 2400, при оптимистичном — до 1000 случаев ежесуточно», — сообщила Гиният во время брифинга в СЦК.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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