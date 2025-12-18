Министерство здравоохранения разработало проект изменений в перечень целевых групп, подлежащих скрининговым обследованиям, а также в правила, объём и периодичность их проведения, сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, предлагается:
- ввести новый вид скрининга – на раннее выявление рака лёгкого;
- расширить целевую группу для скрининга на вирусные гепатиты В и С.
В ведомстве подчёркивают, что корректировки направлены на повышение эффективности ранней диагностики онкологических заболеваний, в первую очередь рака лёгких, за счёт уточнения групп риска и порядка проведения скринингов.
Ожидается, что реализация приказа позволит увеличить охват населения профилактическими осмотрами, повысить долю выявления заболеваний на ранних стадиях и снизить уровень запущенных случаев и смертности среди целевых возрастных и риск-групп.
Для граждан это должно означать более доступный и своевременный скрининг, лучшую информированность о возможностях профилактики и более чёткий маршрут дальнейшего обследования и лечения.
