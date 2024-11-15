«Нужно перепроверить анализы»: костанаец едва не отдал мошенникам 3,1 млн тенге





В Костанае сотрудники банка и полицейские предотвратили перевод 3,1 млн тенге мошенникам. Мужчина собирался снять накопления с депозита и отправить их на якобы «безопасный» счёт.

О подозрительном поведении клиента служба безопасности костанайского филиала одного из банков сообщила в управление по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области.

Как рассказал начальник управления Олжас Магыпаров, сначала мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками медучреждения. Они сообщили, что ему необходимо перепроверить анализы. Следуя инструкциям, мужчина продиктовал СМС-код.

После этого с ним стали связываться уже якобы сотрудники ЦОНа и правоохранительных органов. Они убеждали снять с депозита 3 млн 100 тысяч тенге и перевести деньги на «безопасный» счёт, который оказался иностранным.

Полицейские объяснили мужчине, что он общается с мошенниками, и убедили отказаться от перевода. Во время разговора Олжас Магыпаров также обратился к одному из аферистов по телефону.

«Вы звоните и пытаетесь обмануть законопослушных граждан Казахстана», — сказал он. После этих слов собеседник сбросил звонок.

По данным управления, в этом году в области зарегистрировано более 900 киберпреступлений. Это на 24%, или на 300 дел, меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение в полиции связывают с профилактической работой и повышением финансовой грамотности населения.

Киберполицейским удалось предотвратить обман 373 жителей области, на которых уже оказывали давление преступники. Сотрудники специальных антимошеннических колл-центров перехватили более 50 тысяч опасных звонков.

Полиция призывает граждан не выполнять указания неизвестных по телефону и не сообщать коды из СМС.

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