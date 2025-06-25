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О надвигающемся циклоне предупредили синоптики

— Сегодня, 15:45
Изображение для новости: О надвигающемся циклоне предупредили синоптики

pixabay.com

Прогноз погоды по Казахстану на 26-28 июня представили синоптики Казгидромета. 

На территорию Казахстана смещается очередной северо-западный циклон который обусловит неустойчивый характер погоды.

В ближайшие дни пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на западе,  северо-западе, востоке и в центре страны ожидаются – сильные дожди с градом и шквалом.

На большей части РК резких колебаний в температурном фоне не ожидается, на западе, севере, востоке страны днем +18…+28°C,  на юге, юго-востоке  +28…+38°C.

 

 



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