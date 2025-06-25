Прогноз погоды по Казахстану на 26-28 июня представили синоптики Казгидромета.

На территорию Казахстана смещается очередной северо-западный циклон который обусловит неустойчивый характер погоды.

В ближайшие дни пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на западе, северо-западе, востоке и в центре страны ожидаются – сильные дожди с градом и шквалом.

На большей части РК резких колебаний в температурном фоне не ожидается, на западе, севере, востоке страны днем +18…+28°C, на юге, юго-востоке +28…+38°C.

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