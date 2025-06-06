Департамент полиции (ДП) Алматы 5 июня 2025 года рассказал о росте фактов мошенничества, совершаемых под предлогом транспортировки и логистики грузов, сообщает Zakon.kz.
По информации ведомства, с начала 2025 года в городе зарегистрировано 11 подобных преступлений, жертвами которых становятся предприниматели, организации и физлица.
Мошенники действуют через популярные интернет-платформы и сайты по грузоперевозкам. Они представляются логистами или перевозчиками, предлагают свои услуги, получают предоплату и исчезают.
«Мы видим устойчивую схему, при которой преступники пользуются доверием предпринимателей. В большинстве случаев аферисты выходят на связь через популярные сайты объявлений и предлагают фиктивные услуги. Призываем граждан быть бдительными, не перечислять деньги незнакомым лицам без проверок, тщательно изучать репутацию перевозчиков и заключать договоры только с официально зарегистрированными компаниями», – сказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.
олиция рекомендует:
- не переводить предоплату без юридически оформленного договора;
- проверять номера телефонов, ИИН/БИН контрагента, отзывы в интернете;
- использовать платформы с системой верификации и безопасной оплаты;
- в случае сомнений обращаться в ближайшее подразделение полиции.
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