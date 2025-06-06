Департамент полиции (ДП) Алматы 5 июня 2025 года рассказал о росте фактов мошенничества, совершаемых под предлогом транспортировки и логистики грузов, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, с начала 2025 года в городе зарегистрировано 11 подобных преступлений, жертвами которых становятся предприниматели, организации и физлица.

Мошенники действуют через популярные интернет-платформы и сайты по грузоперевозкам. Они представляются логистами или перевозчиками, предлагают свои услуги, получают предоплату и исчезают.

«Мы видим устойчивую схему, при которой преступники пользуются доверием предпринимателей. В большинстве случаев аферисты выходят на связь через популярные сайты объявлений и предлагают фиктивные услуги. Призываем граждан быть бдительными, не перечислять деньги незнакомым лицам без проверок, тщательно изучать репутацию перевозчиков и заключать договоры только с официально зарегистрированными компаниями», – сказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.

олиция рекомендует: не переводить предоплату без юридически оформленного договора;

проверять номера телефонов, ИИН/БИН контрагента, отзывы в интернете;

использовать платформы с системой верификации и безопасной оплаты;

в случае сомнений обращаться в ближайшее подразделение полиции.

Казахстанцам напомнили о запретах на работе Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 5 июня 2025 года, напомнило, что,...

Загадочные огни над городами. МЦРИАП объяснило их появление В ночь с 5 на 6 июня жители Центрального и Северного Казахстана, включая Астану, Караганду,...

Единую платформу для учета воды, тепла и света запустят в Казахстане Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев в ходе совещания по модернизации энергетики и коммунального хозяйства поручил создать...