О ремонтируемых объектах рассказали в Костанай-Су

В этом году предприятие «Костанай-су» за счет инвестиций планировало выполнить ремонт сетей водоснабжения, реконструкцию водопроводов города на 550 млн тенге. Уже сейчас готова большая часть проектов. Среди них появление канализационно-насосной станции в жилом массиве Амангельды. Но на предприятии столкнулись с проблемами и несколько проектов так и не были выполнены, передает alau.kz

В коммунальном предприятии «Костанай-су» рассказали о проектах, которые были реализованы благодаря инвестпрограммам. Наиболее значимым для них стал переход от газообразного хлора к соли на станции дезинфекции. Это помогает улучшить качество воды, а также обезопасить сотрудников, которые там работают. Проект был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. А вот одним из недавних стало появление канализационно-насосной станции в жилом массиве Амангельды. Стоимость этого проекта 33 млн тенге. Появление станции позволило жителям значительно сэкономить на услугах канализации.

«У абонентов, которые там были, канализация попадала в септик, и этот септик выкачивал Тазалык. Тариф у них был выше 500 тенге за канализацию, на текущий момент все эти абоненты перешли к нам и соответственно платят в 10 раз меньше, там у нас 56 тенге получается», — рассказал заместитель директора ГКП «Костанай-су» Арман Жунусов.

А это 178 абонентов. Кроме того, в начале года предприятием был запланирован текущий ремонт сетей водоснабжения, водоотведения и оборудования, на сумму 113,1 млн. тенге, сейчас работы выполнены на 70 процентов. В целом за счет инвестиций коммунальщики должны были выполнить уже около 20 проектов. Но столкнулись с проблемами. В итоге 1 проект не реализовали, ещё один выполнили не до конца.

«Вопросов возникает много, именно по госзакупкам. Бывает такое, что попадаются подрядчики, которые выигрывают тендер, до последнего тянут и в итоге не поставляют товар. Одной из причин эта является. Второе, конечно же, на предприятии возникают проблемы и не успеваем реализовывать», — пояснил Арман Жунусов.

В целом же руководство отметило, что основные работы идут по плану. И уже выполнен ремонт сетей водоснабжения, общей протяженностью — 5 км, от запланированных 7 км, ремонт и замена пожарных гидрантов, водоразборных колонок, запорной арматуры.

«Если смотреть статистически, то мы видим как бы процент снижения износа с 2015 года с 15 процентов, до 2020 года — 9,2 процента. Достаточно положительная динамика идет за счет исполнения мероприятий инвестиционных программ», — считает руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области Акан Ташпанов.

В этом году также планируется исполнение инвестпрограммы на 550 млн тенге. В том числе реконструкция водопровода по улице Козыбаева в районе улицы Шевченко на 173,9 млн. тенге. Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова — Съянова на сумму 163 млн. тенге.

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