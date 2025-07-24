Сообщение распространила пресс-служба Костанай-Су. Костанайцев предупредили об отключении холодной воды 25 июля.

«В связи с переподключением водопроводных сетей по капитальному ремонту по ул. Гоголя (в границах Темирбаева – Майлина) 25 июля с 09:00 до 22:00 будет произведено отключение питьевой воды произойдет по следующим адресам:

Жилые дома:

• ул. Темирбаева: 10, 12, 13а

• пр. Аль-Фараби: 139, 139а, 141, 141/1–141/7, 143, 143а, 145

• ул. Перонная: 8, 10

Социальные объекты:

• ул. Перонная, 7 — Ж/Д вокзал

• ул. Темирбаева, 13/1 — Автомойка

• ул. Толстого, 135А — Транстелеком

«ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причиненные неудобства. Рекомендуем заранее запастись водой», — говорится в сообщении.

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