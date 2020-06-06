Обязать певцов предупреждать зрителей о фонограмме предлагают в Казахстане

Глава Минкультуры на брифинге в СЦК прокомментировала разгоревшиеся споры о возможности исполнения певцами на концертах фонограммы, передает NUR.KZ.

Актоты Раимкулова на отчетной встрече перед населением доложила о том, что делается ее ведомством для развития отечественной культуры. В этой связи у нее поинтересовались, как она оценивает состояние отечественной эстрады и что думает об исполнителях, поющих «под фанеру».

Министр признала, что в последнее время в обществе ведутся споры вокруг фонограммы. Раимкулова сообщила, что многие казахстанцы высказались против такого явления. Для регулирования вопроса в правовом поле, с ее слов, министерством разработаны и внесены на рассмотрение мажилиса поправки в закон «О культуре в РК».

В первоначальном варианте документ содержал норму о том, что использование плюсовых голосовых фонограмм разрешается только на открытых площадках, за исключением записи на телевидении или радио. Однако против такой нормы, как отметила министр, выступили в НПП «Атамекен»: по оценке палаты предпринимателей, «эти нормы ужесточены в сторону субъектов бизнеса, которые работают на отечественной эстраде», сообщила глава ведомства. Поэтому в ходе обсуждения проекта закона была предложена норма о заблаговременном информировании аудитории об использовании фонограмм. Министр пообещала, что этот вопрос будет решен с учетом интересов как субъектов бизнеса, которые работают на эстраде, так и интересов потребителей. Ранее глава казахстанского Минкультуры и спорта рассказала, сколько миллиардов Казахстан сэкономил в этом году из-за переноса Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.