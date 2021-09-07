Обучение бесплатное. Городская школа детского творчества набирает новых воспитанников

Прием документов начался еще 1 августа и продлится до 1 октября. Руководство школы призывает родителей поторопиться, так как записаться на интересующую секцию или кружок можно будет только в этот период. Как подать документы и какие кружки работают в костанайской школе детского творчества в новом учебном году?

В городской школе детского творчества работает 28 студий, от творческих кружков и языковых курсов до скалолазания и занятия борьбой. Прием документов начался еще 1 августа, записать своего ребенка на бесплатный кружок можно до 1 октября, потребуется для этого минимальный пакет документов. На сегодня подали документы около 200 человек, как рассказали в школе обычно по многолетнему опыту на новый учебный год набирается от 500 детей.

«Прием документов согласно государственной услуге с 1 августа по 1 октября мы принимаем документы. Какие именно? Это справка 035 2.у и свидетельство о рождении, то есть 2 документа на руках у законных представителей приходят к нам и мы оказываем им гос.услугу. С 15 сентября мы начинаем обучение, конечно я наверное призываю всех воспитанников будущих и их родителей немножечко поторопиться, но все же до 1 октября у них есть время»,-говорит заместитель директора по учебно воспитательной работе ГШДТ Гульжан Баишева.

В школе детского творчества работает кружок спортивных бальных танцев, куда принимают детей с ограниченными возможностями. Также ведется набор на обучение игре на музыкальных инструментах — это гитара, домбра, кобыз. Здесь можно найти любую интересующую секцию как для школьников младшего звена, так и для среднего и старшего.

«Для первоклассников, второклассников у нас есть все. Это ИЗО, хореография, декоративно прикладное, домбра но опять же, если они желают, если они смогут. Можно пробовать и на скалолазание, на карате у нас очень много идут, а сейчас очень модно идти именно жекпе-жек изучать казакша курес. Конечно, опять же могу сказать, что все зависит от ребенка у нас на эксперементальной основе, мы в хореографию единственное только девочек принимаем с 5 лет»,- отмечает Гульназ Баишева.

Весь прошлый год школа детского творчества проработала в онлайн формате, все педагоги легко адаптировались к записи своих занятий, но в новом учебном году школе разрешено работать в традиционном формате. И дети и учителя уже готовятся проводить перовые мероприятия в офлайн формате, один из крупных это новогодняя сказка.

«Мы уже начали проект нового года 2021, весь материал вся сказка, все персонажи, все роли уже расписаны, запись уже полностью ведется. Мы сейчас будем среди наших воспитанников театральной службы проводить кастинги на главные роли, заказываем все оформление, мы очень надеемся, что в этом году новы год, новогодняя сказка у нас будет и всех детей ждем на нашу новогоднюю сказку»,- делится планами заведующая массовым отделом Гульназ Нургалиева.

Все кружки и секции тут бесплатные. По словам руководства школы документы необходимо подать строго в установленный срок, сделать это даже на один день позже не получится, только на следующий учебный год.

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