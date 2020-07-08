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Обвиняемого в даче взятки чиновника судят в Костанае

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Напомним, около месяца назад антикоррупционная служба сообщила, что её сотрудниками начато досудебное расследование в отношении руководителя госучреждения «Центр информатизации и оценки качества образования», которое подведомственно областному управлению образования. Эту должность занимал Анатолия Павличенко, который сейчас и предстал перед судом.

Процесс проходит в режиме онлайн. Согласно обвинению, выяснилось, что существует связанная с экс-чиновником коммерческая организация. Она победила в конкурсе госзакупок образовательных услуг в общем на 158 миллионов тенге. Для того, чтобы в её адрес был ускоренно перечислен очередной платеж в 9 миллионов тенге, чиновник перевёл на карту должностного лица отдела образования акимата Костаная незаконное вознаграждение. Называется сумма в 10 тысяч тенге.

Известно, что подсудимый и его защитник подали ходатайство о заключении процессуального соглашения с прокуратурой в связи с полным признанием вины. Пойдут ли представители государства на сделку будет ясно на следующем заседании.

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