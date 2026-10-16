Один человек пострадал в ДТП с грузовиком и легковушкой в Костанае

На пересечении улиц Энергетиков и Абая, вблизи жилого массива Амангельды, произошло ДТП с участием грузового автомобиля Shacman и легкового Chery. В результате аварии пострадал один человек.
По информации департамента полиции, по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка.
В полиции напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и сохранять безопасную дистанцию. Особую внимательность следует проявлять при проезде перекрёстков.
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Жаңалықтар - 16.10.26
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