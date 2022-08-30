Один из спрыгнувших с поезда мальчиков скончался

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Скончался один из двух братьев, которые ехали на грузовом поезде к отцу, передает Tengrinews.kz.
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Смерть 7-летнего ребенка подтвердили в центральной областной больнице Таласского района, мальчик получил травму, несовместимую с жизнью.
«По прибытии в больницу у обоих детей была констатирована черепно-мозговая травма, сочетанная травма. Ребенок 2015 года рождения от полученных травм скончался. Состояние второго мальчика средней тяжести, сейчас он находится в отделении хирургии», — рассказал главврач ЦРБ Таласского района Есмахан Имаммырзаев.
Пока врачи прогнозов никаких не дают.
Напомним, вчера вечером двое мальчиков 7 и 9 лет сбежали из дома, чтобы навестить отца. Они запрыгнули в грузовой поезд, но когда поезд начал набирать скорость, испугались и спрыгнули. Их нашли полицейские, детей госпитализировали.
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