Оформить инвалидность в РК теперь можно онлайн

На время действия режима чрезвычайного положения Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало механизм получения государственной услуги «Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты» в заочном формате, без посещения отдела медико-социальной экспертизы, передает zakon.kz.

Услуга будет предоставляться на основании электронного заявления, поданного через сервис «Электронное обращение» на портале «Электронного правительства».

Для получения госуслуги необходимо заполнить заявление согласно соответствующему стандарту, с приложением скан версий требующихся документов. Подписывать заявление необходимо электронной цифровой подписью.

Далее заявление направляется в территориальный департамент Комитета труда социальной защиты и миграции по месту жительства услугополучателя.

После проведения медико-социальной экспертизы ее результаты будут направлены услугополучателю посредством sms-сообщения, в личный кабинет на портале «Электронное правительство», либо в виде ответа на заявление, поступившее через сервис «Электронное обращение».

Как отметили в министерстве, гражданам, не явившимся в отделы медико-социальной экспертизы в период чрезвычайного положения на очередное освидетельствование, срок за пропущенный период будет зачтен с 16 февраля 2020 года.

Напомним, ежегодно государственная услуга «Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты» оказывается более чем 250 тыс. граждан, из них впервые около 57 тыс. В 2019 году услугу получили 252 тыс. человек.

Всего на сегодняшний день в Казахстане проживает около 700 тыс. лиц с инвалидностью.

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