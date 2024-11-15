Около 200 тысяч казахстанцев могут исключить из очереди на льготное жильё





В Казахстане проводят инвентаризацию жилищной очереди. По предварительным данным, около 200 тысяч человек могут снять с учёта из-за несоответствия установленным требованиям, сообщает LS.

Как рассказал директор департамента центра обеспечения первым жильём Отбасы банка Азат Ашимов, проверка началась 14 сентября. Раньше для её проведения требовалось согласие гражданина, теперь банк вправе проверять сведения самостоятельно.

Основные причины возможного снятия с учёта — наличие жилья в собственности или прекращение гражданства Казахстана. При этом уровень дохода, подчеркнул представитель банка, не является основанием для исключения из очереди.

Сведения о потенциальном несоответствии около 200 тысяч очередников ещё анализируют. За десять дней до снятия с учёта гражданам направят уведомления, чтобы они могли предоставить необходимые подтверждающие документы.

По словам Ашимова, банк уже отправил более 30 тысяч уведомлений. Около 10 тысяч связаны со снятием с учёта по письмам акиматов — этим гражданам жильё уже предоставили. Ещё порядка 20 тысяч касаются тех, кто получил ипотеку.

Очередники могут увидеть приостановленный статус в личном кабинете и обратиться за разъяснениями. Если сведения требуют исправления, скорректировать их можно через государственные органы. Если несоответствие подтвердится, человека снимут с учёта.

Сейчас в жилищной очереди состоят более миллиона человек. Около 480 тысяч из них относятся к социально уязвимым слоям населения.

В Отбасы банке пояснили, что проверка необходима для защиты интересов граждан, которые соответствуют критериям нуждаемости и продолжают ждать жилищной поддержки.

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