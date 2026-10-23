Около 400 тонн продуктов по сниженным ценам везут из Костанайской области в Астану





Сельхозтоваропроизводители Костанайской области ранним утром 23 октября отправились в Астану. В столице 24 и 25 октября пройдёт сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная ко Дню Республики.

По данным областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, регион представят 54 товаропроизводителя из 14 районов и трёх городов. Они привезут около 400 тонн продукции: мясо, молочные и кондитерские изделия, овощи.

Заместитель руководителя управления Нуржан Кошаков сообщил, что цены будут на 10–15 процентов ниже средних по Астане. По его словам, наибольшим спросом у столичных покупателей традиционно пользуется мясная продукция.

Из Костанайского района — около 40 тонн

Как рассказал руководитель районного отдела сельского хозяйства Мейрамбек Бокишев, Костанайский район направляет на ярмарку около 20 тонн мясной продукции. В ассортименте — говядина, конина, мясные и колбасные изделия.

Также в ярмарке участвуют овощеводы района. Основная продукция — картофель, которого планируют представить около 20 тонн. Общий объём поставок от района составит порядка 40 тонн.

Ярмарка пройдёт на ипподроме «Қазанат»

Вместе с костанайскими аграриями продукцию предложат производители Карагандинской области. Всего на территории ипподрома «Қазанат» соберутся 140 сельскохозяйственных и перерабатывающих товаропроизводителей двух регионов.

Карагандинская область представит более 583 тонн продукции. Среди заявленных поставок — 390 тонн овощей, 15 тонн молочной продукции, 7,5 тонны рыбы, 310 тысяч куриных яиц и 36 тонн бакалейных товаров.

Серия региональных сельхозярмарок стартовала в Астане в начале осени. Каждую неделю свою продукцию привозят аграрии разных областей. Неделей ранее производители Павлодарской, Северо-Казахстанской областей и области Ұлытау представили в общей сложности 1 600 тонн продуктов питания.

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