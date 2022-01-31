«Омикрон» распространили вакцинированные люди: новый фейк гуляет по Казнету

Казахстанцы рассылают сообщение о том, что вариант коронавируса SARS-CoV-2 распространили исключительно привитые люди, передает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Stopfake.kz, это конспирологическая теория, не имеющая оснований.

В пользу этой теории приводит аргумент на своей странице в Instagram актер Станислав Садальский. По его словам, мутация впервые появилась в Африке, а прилететь оттуда в другие страны могли лишь вакцинированные пассажиры. Потому что непривитых пассажиров просто не пускают в самолеты.

Свою идею он сопроводил фотографией директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Что же касается поста на странице Садальского, то его утверждение некорректно по нескольким причинам.

Во-первых, из-за высокой мутагенности варианта «Омикрон» им могут заразиться даже те, кто получил две дозы вакцины против COVID-19. Наиболее эффективную защиту от этой мутации на сегодняшний день предоставляет третья, бустерная, доза препарата.

Однако о неэффективности вакцин против коронавируса SARS-CoV-2 в целом это не говорит.

Во-вторых, то, что непривитых людей не пускают в самолеты – неправда. Обязательное требование предъявить доказательство вакцинации существует в некоторых авиакомпаниях, однако далеко не во всех.

В-третьих, для путешествия в страны Африки, такие как Египет, Тунис или Нигерия, паспорт вакцинации не нужен. Достаточно предъявить доказательства отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Как известно, ПЦР-тест может показать отрицательный результат в течение первых трех дней после заражения. То есть человек уже может являться распространителем COVID-19 и даже не подозревать об этом, так как никаких симптомов болезни у него еще нет.

Предполагать, что все прибывающие и уезжающие из Африки люди привиты против COVID-19, некорректно.

Следовательно, утверждение является манипуляцией.