Её опасный маневр попал в объектив авторегистратора едва не столкнувшейся с её транспортным средством машины. Видеозапись была прислана в редакцию телерадиокомпании Алау.

В ответ на наш запрос, в Департаменте полиции региона сообщили, что 36-летняя женщина-водитель действительно нарушила правила дорожного движения. Она не убедилась в безопасности маневра, и создала аварийную ситуацию. Женщину привлекли к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 10-и МРП, то есть чуть больше чем в 39 тысяч тенге.

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