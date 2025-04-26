На одну платную дорогу в Костанайской области станет больше. С 28 апреля трасса «Костанай-Денисовка» станет платной как для грузовиков, так и для легковых машин. А для местных жителей будет доступна абонентская плата. Однако, прямо сейчас на участке «Костанай-Рудный» ведется ремонт, поэтому плата за него на сегодня остается под вопросом.

Деньги будут взимать с легковых автомобилей, автобусов и грузовиков. Протяженность дороги 151 километр, и она будет разделена на пять участков.

«Платный участок будет работать по открытой системе без шлагбаумов и терминалов. Начисления и оплата по платному участку будет производиться за количество пройденных зон, а не по километрам. Идентификация и оплата за проезд будет по государственным номерным знакам», — сообщил заместитель директора КОФ «Казавтожол» Айдар Хасанов.

Заплатить за проезд можно будет практически в любом банке. К примеру, в Каспи нужно будет зайти в раздел «платежи», далее во вкладку «транспорт», а после в «платные дороги и шлагбаумы». Цены для автобусов зависят от количества посадочных мест, а для грузовиков от их грузоподъемности. Таким образом, полный путь в одну сторону из Костаная в Денисовку для легковых автомобилей обойдётся в 130 тенге, для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъёмностью до 2.5 тонн — 1160 тенге, для грузовиков весом от 10 до 15 т — 4700 тенге.

РАССЧЕТ СТОИМОСТИ ПОЕЗДКИ В ОДНУ СТОРОНУ ПО ТРАССЕ «КОСТАНАЙ-ДЕНИСОВКА»

для легковых авто — 130 тенге;

для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъёмностью до 2.5 т — 1160 тенге;

для автобусов до 32 мест и грузовиков грузоподъёмностью до 5.5 т — 2350 тенге;

для автобусов свыше 32 мест и грузовых авто грузоподъёмностью автопоезда до 10 т — 3520 тенге;

для грузовиков грузоподъёмностью от 10 до 15 т — 4700 тенге;

для грузовиков грузоподъёмностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельных тягачей — 5870 тенге. ))

«Также у нас согласно приказа исполняющего обязанности Министра будет абонентская плата устанавливаться для местного автотранспорта. Абонентскую плату могут оформить пользователи, чьи транспортные средства зарегистрированы в городе Костанай, Рудный, Б.Майлина, Лисаковск и Денисовском районе», — объяснил Айдар Хасанов.

Например, для легковых машин абонентская плата в год составит 1 МРП, а это около 4 тысяч тенге. Есть и те, кто вовсе освобождается от платы за проезд по трассе Костанай-Денисовка. Это транспорт скорой медпомощи, правоохранительных органов, спецслужб, а также автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров. В «Казавтожоле» та же сообщили, что сейчас решается вопрос, вводить оплату сейчас или пока повременить, на одном из участков этой дороги.

На участке дороги от Костаная до Рудного идет средний ремонт. Сумма проекта превысила шесть миллиардов тенге. В КазАвтоЖоле отметили, что уполномоченный орган раздумывает над тем, чтобы сделать платным именно этот участок дороги только после окончания ремонта. ))

К слову, сроки у подрядчика до 1 сентября. Работы здесь идут вовсю. Уже завтра дорожники начнут класть первый слой асфальта. А еще, в проект входит и установка 222 опор освещения вдоль всей трассы.

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