В Казахстане отменяется форма управления домами через простое товарищество. Теперь собственникам жилья предстоит выбирать между двумя формами управления — объединение собственников имущества (ОСИ) и непосредственное совместное управление (НСУ). О причинах реформы, новых полномочиях жилищной инспекции и усилении ответственности председателей рассказал советник АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Маргулан Абдыкаримов в интервью BAQ.KZ.

Простое товарищество признали нерентабельным

В рамках реформирования жилищно-коммунальной системы Казахстана было принято решение исключить форму управления через простое товарищество. Как пояснил эксперт, этот механизм оказался уязвимым с точки зрения прозрачности финансовых операций:

«Во-первых, простое товарищество не регистрируется юридически, то есть это не юридическое лицо, а только создаётся на основании, так скажем, протокола собрания. И, соответственно, доверенное лицо простого товарищества — это физическое лицо. В ходе реализации реформы столкнулись с проблемой открытия, во-первых, счетов на простое товарищество. То есть счёт открывался на физическое лицо, соответственно, здесь были риски, так скажем, вывода денег с этого счёта», — пояснил Маргулан Абдыкаримов.

Именно поэтому было принято решение оставить только две модели: объединение собственников имущества (ОСИ) и непосредственное совместное управление (НСУ). При этом акцент будет сделан на усиление совместного управления и его юридическое оформление.

Жилинспекция получит больше власти

Согласно новым нормам, если собственники жилья не могут договориться о форме управления, жилищная инспекция вправе назначить временную управляющую компанию. Это позволяет избежать ситуации, когда дом остаётся без ответственного органа.

«Жилищная инспекция вмешивается тогда, когда вообще нет решения, так скажем, и жители не могут вообще принять какое-то там совместное решение о привлечении как субъекта управления, как КСК, или как виде управляющей компании», — рассказал Маргулан Абдыкаримов.

По словам Абдыкаримова, ранее многие полномочия инспекции были прописаны только в подзаконных актах, теперь же они закреплены на уровне закона.

«Было принято решение поднять функции и полномочия жилищной инспекции до уровня закона и прописать конкретно, чем должна заниматься жилищная инспекция», — добавил эксперт.

Изменения ждут и ОСИ

Существенное изменение касается срока полномочий председателя ОСИ. Если раньше он избирался на один год, то теперь срок увеличен до трёх лет. Это связано с тем, что ежегодные переизбрания затрудняли стабильное управление.

«Было принято решение увеличить его срок полномочий до трёх лет, чтобы каждый год жители не искали нового председателя, не проводили собрания, голосования и так далее», — пояснил Абдыкаримов.

При этом у собственников сохраняется возможность снять председателя досрочно, если тот не справляется со своими обязанностями.

Штрафы будут крупнее

Вводятся более жёсткие меры ответственности за нарушения со стороны субъектов управления. В частности, за несвоевременное открытие счетов или отсутствие отчётности теперь предусмотрены штрафы до 200 МРП. Причём оплата санкций будет производиться из личных средств, а не из общего фонда.

«Сейчас же новым законом предполагается сразу выдавать предписание и штрафовать председателя или иного субъекта управления в случае, если счёт не открыт или отчёт не предоставлен. Причём штраф выплачивается из личных средств председателя, а не из текущего счёта объединения собственников имущества, который наполняется взносами жильцов», — отметил Маргулан Абдыкаримов.

КСК — сохранят

Несмотря на реформу, кооперативы собственников квартир сохраняются, но должны пройти обязательную перерегистрацию. Для этого потребуется проведение собраний и формирование инициативных групп.

«Если кооператив управляет 10 домами, то собственники этих 10 домов каждый в своём доме должны провести собрание. Обязательно должен быть кворум — 51 %», — подытожил Маргулан Абдыкаримов.

Реформа жилищного законодательства направлена на упрощение управления домами, повышение прозрачности и усиление ответственности. Новый закон не только структурирует полномочия всех участников, но и наделяет государственные органы контроля более широкими возможностями реагирования на проблемы жильцов.

Напомним, Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства». Документ предусматривает внесение поправок в Земельный, Предпринимательский, Гражданский процессуальный, Социальный и Водный кодексы, а также в 23 отдельных закона. Первый блок изменений направлен на совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами.

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