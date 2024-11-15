От +26 до −8: Казахстан ждут температурные контрасты





20–22 октября на большей части Казахстана ожидаются дождь и снег. Днём 20 октября в Павлодарской области, а 21–22 октября на востоке страны прогнозируются сильные осадки.

Без осадков будет лишь на юге республики. На севере и востоке ожидается гололёд. Ночью на юге и юго-востоке прогнозируются заморозки до 1–3 градусов. По стране усилится ветер, в ночные и утренние часы возможен туман.

В Костанайской области и на севере страны ночная температура будет колебаться от −1…−6 до 0…+5 градусов. Днём основной температурный фон составит +2…+10 градусов.

На западе ночью похолодает до −6…+2 градусов, днём ожидается небольшое повышение температуры до +15…+22 градусов.

В Мангистауской области ночная температура понизится до +2…+10 градусов. Дневная будет колебаться от +21…+26 до +18…+23 градусов.

В Актюбинской области ночью ожидаются колебания от 0…+5 до −1…−6 градусов. Днём потеплеет до +12…+17 градусов.

В центре страны ночная температура будет меняться от 0…+5 до −1…−6 градусов, дневная — от +3…+11 до +7…+13 градусов.

На востоке ночью температура понизится до 0…+5 градусов. Днём ожидается небольшое похолодание до +2…+7 градусов, на востоке региона — до −1 градуса.

На юге ночью температура немного понизится — до 0…+5 градусов. Дневные значения будут колебаться от +18…+23 до +12…+17 градусов.

На юго-востоке ночью основной температурный фон составит 0…+8 градусов, в горах — −3…−8 градусов. Днём температура будет колебаться от +15…+20 до +8…+16 градусов.

Частные кварталы предлагают заменить многоэтажками: какие улицы Костаная в планах В Костанае предлагают постепенно преобразовать жилые кварталы в границах улиц Майлина, Лермонтова, Набережной и Леонида...

Центр Костаная ждёт реновация: что предусмотрено в генплане Четыре основных направления развития Костаная определены в корректировке генерального плана города. О них сообщила руководитель...