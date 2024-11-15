От Bentley до 500 голов скота: министр описал категорию А





К категории А относятся домохозяйства с высоким уровнем благосостояния. Это, в частности, владельцы крупного бизнеса, агрохолдингов и недвижимости. В Казахстане насчитывается 329 тысяч таких домохозяйств — 5% от общего числа.

Об основных критериях сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в СЦК. Для отнесения к категории А учитываются ежемесячный доход от 350 тысяч тенге на каждого члена семьи и обеспеченность жильём площадью свыше 120 квадратных метров на человека.

К этой категории также могут относиться владельцы крупного предприятия, двух и более средних или трёх и более малых предприятий. Учитываются автомобили класса люкс, в том числе Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maybach и Porsche. Для занимающихся сельским хозяйством критериями служат более 300 гектаров сельхозземель или свыше 500 голов крупного рогатого скота.

В качестве примера министр привёл семью из шести человек с ежемесячным доходом 458 тысяч тенге на каждого. У домохозяйства есть дом площадью 480 квадратных метров и квартира площадью 300 квадратных метров — в среднем по 130 квадратных метров на человека. Также в собственности Bentley 2023 года, коммерческая недвижимость — магазин площадью 150 квадратных метров — и малое предприятие.

К категории В относятся домохозяйства с состоятельным уровнем благополучия. Среди них — топ-менеджеры, высококвалифицированные специалисты и руководители среднего звена, в том числе заместители первых руководителей, начальники отделов и управлений. По данным министра, к этой категории относятся около миллиона домохозяйств, или 16% от общего числа.

Один из основных критериев — ежемесячный доход от 305 до 356 тысяч тенге на каждого члена семьи. Также учитывается жилая недвижимость общей площадью от 60 до 120 квадратных метров на человека. В собственности семьи могут быть несколько объектов, в том числе квартиры.

К категории В могут относиться владельцы одного среднего или двух малых предприятий, автомобилей премиум-класса, грузового транспорта и сельскохозяйственной техники. Среди автомобилей министр назвал Toyota Land Cruiser, Lexus, Mercedes-Benz и BMW. Для занятых в сельском хозяйстве критерием может быть наличие от 50 до 300 гектаров сельхозземель.

Пример такой семьи — домохозяйство из восьми человек, где доход составляет от 350 тысяч тенге на каждого. В собственности две семьи имеют два дома общей площадью 520 квадратных метров — по 65 квадратных метров на человека, грузовой автомобиль, скот и 120 гектаров сельхозземель.

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