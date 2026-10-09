От миллиона в месяц: каким специалистам предлагают высокие зарплаты в Казахстане





В Казахстане миллионные зарплаты предлагают не только руководителям, но и инженерам, врачам и представителям рабочих профессий. Обзор вакансий за октябрь 2026 года подготовил Zakon.kz.

Среди предложений — вакансия главного специалиста по инженерным сетям в Костанае. Работодатель готов платить ему не менее 1 млн тенге в месяц.

Высокие зарплаты предлагают специалистам в геологии. Недропользовательская компания в Алматы ищет главного геолога с оплатой от 2 млн тенге. Аналогичную сумму предлагает горная фирма в Астане управляющему директору по геологии. В обоих случаях указана зарплата после вычета налогов.

В строительстве главному инженеру по инженерным сетям в Астане предлагают от 1,8 млн тенге. Специалисту по техническим решениям для горно-обогатительных комбинатов — до 2 млн тенге до вычета налогов. Инженеру-конструктору в дизайнерской компании обещают от 1 млн тенге.

Миллионные предложения есть и в медицине. Крупная медицинская сеть в столице предлагает врачу КТ/МРТ до 2 млн тенге.

При этом данные Министерства труда и социальной защиты населения указывают на нехватку врачей. В 2026 году на 469 вакансий акушеров-гинекологов приходится 100 резюме, на 448 вакансий педиатров — 139, на 300 вакансий анестезиологов-реаниматологов — 75. Дефицит также отмечается среди онкологов, неонатологов и эндокринологов.

Миллион предлагают и рабочим

На электронной бирже труда Enbek.kz среди вакансий с наиболее высокой оплатой указаны:

логист — 2 млн тенге;

инженер по планированию строительных работ — 1,9 млн тенге;

финансовый аналитик — 1,5 млн тенге;

экономист-аналитик — 1,3 млн тенге;

контролёр контрольно-измерительных приборов и автоматики и инженер по этому направлению — по 1,1 млн тенге;

слесарь КИПиА — 1 млн тенге;

бригадир работников по электрике — 970 тысяч тенге.

Как эти суммы соотносятся со средней зарплатой

По данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2026 года среднемесячная номинальная зарплата в Казахстане составляла 486 388 тенге. Медианная, разделяющая работников на две равные группы по уровню заработка, — 348 415 тенге.

Таким образом, предложение в 1 млн тенге превышает среднюю зарплату примерно в 2,1 раза, а медианную — почти в 2,9 раза.

При этом статистика учитывает начисленную зарплату, тогда как в некоторых вакансиях указаны суммы после вычета налогов. Это ограничивает возможность прямого сравнения.

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