От осеннего тепла к −6: в Костанайской области похолодает





В Костанайской области 15–17 октября ночная температура понизится до −1…−6 градусов. Днём прогнозируется небольшое колебание температуры: от +12…+17 до +10…+15 градусов.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дождь и снег. На востоке и юго-востоке страны 15 октября осадки временами будут сильными. В восточных регионах также прогнозируется гололёд.

В центре и на юге республики ожидается погода без осадков. По стране прогнозируют усиление ветра, ночью и утром — туман. На юго-востоке в ночные часы 16–17 октября возможны заморозки до 1–2 градусов.

На севере Казахстана ночью похолодает до −3…−8 градусов, с 17 октября температура повысится до 0…+8 градусов. Днём ожидается небольшое повышение до +7…+12 градусов.

На востоке ночная температура будет колебаться от −1…−6 до −3…−11 градусов. Днём основной фон составит +3…+12 градусов, на востоке региона — до −2 градусов.

На западе страны температура понизится ночью до +7…+15 градусов, днём — до +17…+25 градусов. В Актюбинской области ночью ожидается +1…+6 градусов, на севере и востоке региона — −1…−3 градуса. Днём похолодает до +15…+23 градусов.

В области Ұлытау ночью прогнозируется 0…+6 градусов, на севере и востоке — до −3 градусов. Днём ожидается +10…+20 градусов. В Карагандинской области ночью основной фон составит −1…−8 градусов, на юге — +3 градуса. Днём температура постепенно повысится до +10…+15 градусов.

На юге республики температура немного понизится: ночью до +2…+10 градусов, днём до +15…+25 градусов. На юго-востоке ночью ожидается 0…+8 градусов, в горах — −2…−7 градусов. Дневная температура будет колебаться от +12…+22 до +10…+18 градусов.

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