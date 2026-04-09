Отдельные соцвыплаты могут прекратить для семей с высоким уровнем благополучия





При назначении отдельных мер социальной поддержки будет применяться оценка нуждаемости. Она позволит учитывать реальное положение семьи: занятость, материальное положение, социальные и экономические показатели. Об этом сообщили в Минтруда РК.

Сегодня выплаты назначаются по категориальному принципу — право на поддержку прежде всего зависит от принадлежности человека к определённой категории граждан. Такой подход сохраняет социальные гарантии, но не всегда учитывает положение семьи.

Для оценки нуждаемости усовершенствована методика определения социального благополучия семьи. Необходимые сведения будут формироваться на основе данных государственных информационных систем. Решения будут принимать по совокупности факторов.

Если гражданин обращается за выплатой, зависящей от уровня благополучия семьи, или уже получает её, по результатам оценки в назначении могут отказать либо прекратить дальнейшие выплаты. Это касается случаев, когда гражданин, его семья или домохозяйство отнесены к высокому уровню благополучия — категории А, либо к состоятельному уровню — категории Б.

При этом речь не идёт об отмене всей социальной поддержки. Изменения затронут только отдельные меры, для которых будет применяться оценка нуждаемости.

Цель изменений — точнее распределять бюджетные средства и направлять больше поддержки людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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