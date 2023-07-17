Отключение газа в начале августа в Костанае может повлиять на сроки ремонта Абая

Отключение газа на предприятиях Костаная, которое запланировано на начало августа, может скорректировать сроки окончания ремонта дороги на проспекте Абая. У подрядной организации нет альтернативного топлива, поэтому в этот период они не смогут производить асфальтобетонную смесь. Но, в городском акимате просят газовую службу найти выход из этой ситуации, чтобы не затягивать с ремонтом главного проспекта областного центра.

39 промышленных предприятий Костаная с 1 по 10 августа будут отключены от газа, в связи с ремонтными работами на газопроводе Карталы — Рудный. 8 предприятий в это время полностью приостановят свою деятельность. Остальные перейдут на альтернативное топливо. Под отключение попадают и пекарни, сегодня в городе их 15, 13 планируют работать в прежнем режиме.

— Два предприятия в Костанае — это Азия и Юрченко полностью остановят производство хлеба. Недостающие объемы производства хлеба данных пекарен будут перераспределены на другие, такие как Багдасарян, Астыкжан путем увеличения выпечки хлеба. Прогнозируем стабильную работу пекарен в городе в период отключения газа. Население будет обеспечено хлебобулочными изделиями в прежнем объеме, — рассказала Мира Казкеева, руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Костаная.

Отключение газа может повлиять на сроки ремонта дороги на одной из главных улиц города — проспекте Абая. У подрядной организации, которая проводит здесь работы, нет возможности перейти на альтернативное топливо, поэтому в период отключения газа они не смогут производить асфальтобетонную смесь. Из-за этого ремонт придется приостановить. Но, аким города обратился к заместителю директора газотранспортной компании «Интергаз Центральная Азия» найти возможность хотя бы этому предприятию не приостанавливать подачу газа.

— Речь идет о запасе газа. Запас газа рассчитан. И в случае, если коммунально-бытовые предприятия будут пользоваться, то пострадает население от этого, отключится пол города. Поэтому, придется потерпеть, — ответил на это Андрей Неверов, заместитель директора АО «Интергаз Центральная Азия».

Решать этот вопрос в акимате будут в рабочем порядке. Тем временем, срок окончания ремонтных работ на проспекте Абая — до празднования дня города. В этом году его будут отмечать с 16 по 19 августа.

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