Открыт новый сезон в костанайской филармонии

Два крупных коллектива костанайской филармонии откроют новый концертный сезон в живом формате, первыми на сцену вышли музыканты оркестра русских народных инструментов. Артисты подготовили абсолютно новую программу для зрителей. Соблюдение всех санитарных норм для проведения концертов в офлайн режиме остается обязательным условием.

Аслан Утебаев — дирижер оркестра казахсих народных инструментов, уже третий год руководит коллективом. К открытию нового сезона в этот раз готовится с особым чувством. В живую музыканты оркестра и зрители в зале не встречались больше года. В этот раз музыканты подготовили абсолютно свежую программу, а порадовать концертом в офлайн режиме костанайцев они смогут уже на следующей неделе.

«Программа довольно таки разнохарактерная, совсем недавно перед отпуском мы делали закрытие сезона и у нас было направление более в классического характера, произведения классического характера был сводный оркестр, а сейчас открытие сезона мы ближе к традиционному подводим»,- рассказывает дирижер оркестра казахских народных инструментов Аслан Утебаев.

Новый 77-й сезон филармония откроет уже сегодня концертом оркестра русских народных инструментов. С обязательным соблюдением всех санитарных норм, с наполняемостью зала не более 30%. В целом по словам и.о директора филармонии планируется проведение 2 крупных мероприятий с участием гостей из соседних стран, если позволит эпидобстановка.

«У нас планируется на 1 декабря форум дирижеров с участием Узбекистана, Российской Федерации гости будут дирижеры, ну и конечно из Казахстана будут дирижеры это вот на 1 декабря, на 16 декабря мы планируем провести международный фестиваль тюркоязычный «Турік әлемі», где также будут представители с Кыргызстана, Турции с Башкортостан, Узбекистан и Казахстан. До конца года, я думаю мы всех потребителей наших любителей, слушателей музыки должны удовлетворить в полной мере»,- отметил и.о директора филармонии Берик Уразалин.

Пока работать филармонии по выходным нельзя, поэтому все концерты нового сезона буду проходить по будням в вечернее время. Билеты можно приобрести в кассе Жастар сарайы, а также чрезе программу ticketon онлайн.

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