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Отменят ли ЕНТ? Будут ли послабления? Министр образования ответил школьникам

В связи с режимом ЧП и переходом на онлайн-обучение сейчас многие задаются вопросом, отменят ли в Казахстане ЕНТ, или изменят ли его формат, как отразится онлайн обучение на подготовке к единому национальному тестированию. На эти вопросы в эфире zakon.kz ответил министр образования Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что более двух лет ЕНТ — это только вступительный экзамен для поступления в вуз и получения гранта.

Сроки проведения ЕНТ — это конец июня — начало июля. Мы полагаем и надеемся, что к этому времени ситуация значительно изменится и ничто не помешает нам провести в штатном режиме ЕНТ, — сказал министр образования.

Он отметил, что да, в других странах переносят экзамены. Но это те экзамены, которые были в апреле и в мае. Их переносят на начало июня.

У нас сам ЕНТ, планируется, что его мы будем проводить в конце июня — начале июля. Поэтому на сегодняшний день никаких оснований, чтобы переносить нет. Но при этом вы должны понимать, что ЕНТ оценивает не только знания, полученные в 4 -й четверти, а его готовность к обучению в вузе и все те знания навыки компетенции, которые он получал, обучаясь в школе, — отметил Аймагамбетов.

Он полагает, что дистанционное обучение в 4-й четверти сильно не повлияет на то, как выпускник подготовится к ЕНТ.

Может, наоборот, для кого-то это будет гораздо проще, он сможет больше внимания уделить именно подготовке к предметам, которые будет сдавать на ЕНТ, и, может быть, даже лучше сконцентрируется, — сказал министр.

И учителя, по его словам, сейчас на постоянной связи, корректируют, помогают, консультируют, в том числе и по ЕНТ

По словам спикера, в этом году через через сайт Наццентра тестирования сделали бесплатными все пробные тесты.

70 вариантов выставили, они абсолютно бесплатные.Если сейчас, через какое-то время, все эти пробные 70 вариантов будут использованы, мы готовы дополнительные варианты дать, чтобы помочь школьникам подготовиться к поступлению в вуз, — сказал глава Минобразования.

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