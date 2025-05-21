Суд помог дочери наследодателя получить наследство в виде пенсионных накоплений, сообщает пресс-служба Шуского районного суда.

Шуским районным судом рассмотрено дело по иску гражданки У. к своему отцу – ответчику И. и нотариусу о восстановлении срока для принятия наследства.

В 2023 году, после смерти наследодателя – матери истца, никто из наследников в течение 6 месяцев не обратился за выдачей свидетельства о праве на наследство, завещание отсутствует. После её смерти открылось наследство в виде пенсионных накоплений. Наследником первой очереди является истец и её отец.

Нотариусом отказано в выдаче свидетельства в связи истечением срока принятия наследства, истец была вынуждена обратиться в суд.

Судом установлено, что истец не обратилась за получением свидетельства о наследстве, ввиду незнания законодательства, материальных затруднений, моральной подавленности и состояния здоровья.

Ответчик И. приходится умершей (наследодателю) законным мужем. Он просил удовлетворить иск и дать дочери возможность получить наследство.

Суд пришел к выводу об уважительности пропуска истцом срока принятия наследства.

Решением суда восстановлен срок для принятия наследства и истец признана принявшей наследство.

Решение суда вступило в законную силу.

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