Пенсионный возраст для женщин: в Казахстане вновь обсуждают снижение





Представители «Движения женщин Казахстана» обратились к депутату Курултая Мейраш Шынасиловой с вопросом о снижении пенсионного возраста для женщин. Встреча состоялась в сентябре, сообщает Informburo.kz со ссылкой на фракцию «Ак жол».

После обращения депутат встретилась с директором департамента социального обеспечения и страхования Министерства труда и социальной защиты населения Данарой Кайроллой. Они обсудили доводы женского движения и действующие пенсионные нормы.

В профильном департаменте пояснили, что размер пенсионных выплат зависит от продолжительности участия в пенсионной системе. Чем больше трудовой стаж и период уплаты взносов, тем выше выплаты.

При исчислении трудового стажа законодательство также предусматривает учёт отдельных периодов ухода за детьми и гражданами, которым необходима постоянная помощь.

Во фракции «Ак жол» сообщили, что продолжат изучать вопрос с учётом позиции женщин, действующего законодательства и возможных социальных последствий изменений. О решении снизить пенсионный возраст не сообщается.

Сейчас пенсионный возраст для женщин составляет 61 год. Дальнейшее повышение предусмотрено по следующему графику:

с 1 января 2028 года — 61,5 года;

с 1 января 2029 года — 62 года;

с 1 января 2030 года — 62,5 года;

с 1 января 2031 года — 63 года.

Ипотека стала непосильной: кому в Казахстане помогут с выплатами Срок дополнительной помощи социально уязвимым ипотечным заёмщикам в Казахстане продлили до 1 сентября 2027 года....

В Костанайской области начали фиксировать среднюю скорость на платной трассе С 13 октября 2026 года на платном участке автодороги Костанай — Денисовка вводится контроль средней...

Карасуский район до сих пор находится в режиме ЧС В Карасуском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил заместитель акима района Н....