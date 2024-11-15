Пенсионный возраст для женщин: в Казахстане вновь обсуждают снижение

Представители «Движения женщин Казахстана» обратились к депутату Курултая Мейраш Шынасиловой с вопросом о снижении пенсионного возраста для женщин. Встреча состоялась в сентябре, сообщает Informburo.kz со ссылкой на фракцию «Ак жол».
После обращения депутат встретилась с директором департамента социального обеспечения и страхования Министерства труда и социальной защиты населения Данарой Кайроллой. Они обсудили доводы женского движения и действующие пенсионные нормы.
В профильном департаменте пояснили, что размер пенсионных выплат зависит от продолжительности участия в пенсионной системе. Чем больше трудовой стаж и период уплаты взносов, тем выше выплаты.
При исчислении трудового стажа законодательство также предусматривает учёт отдельных периодов ухода за детьми и гражданами, которым необходима постоянная помощь.
Во фракции «Ак жол» сообщили, что продолжат изучать вопрос с учётом позиции женщин, действующего законодательства и возможных социальных последствий изменений. О решении снизить пенсионный возраст не сообщается.
Сейчас пенсионный возраст для женщин составляет 61 год. Дальнейшее повышение предусмотрено по следующему графику:
- с 1 января 2028 года — 61,5 года;
- с 1 января 2029 года — 62 года;
- с 1 января 2030 года — 62,5 года;
- с 1 января 2031 года — 63 года.
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