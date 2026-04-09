Передал руль нетрезвому: двоим жителям района Беимбета Майлина назначили арест

Суд района Беимбета Майлина назначил двум местным жителям по 15 суток административного ареста и лишил каждого водительских прав на семь лет. Один управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, второй передал ему руль.
Инцидент произошёл 3 октября в селе Красносельское. Суд установил, что владелец Chevrolet Nexia передал управление знакомому, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения.
Собственник автомобиля вину не признал. Он утверждал, что не знал о нетрезвом состоянии знакомого.
Суд счёл эти доводы несостоятельными, подчеркнув: перед передачей управления собственник обязан убедиться, что человек трезв.
Обоих признали виновными и назначили одинаковое наказание. Постановления пока не вступили в законную силу.
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