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Передал руль нетрезвому: двоим жителям района Беимбета Майлина назначили арест

— Сегодня, 16:23
Изображение для новости: Передал руль нетрезвому: двоим жителям района Беимбета Майлина назначили арест

pixabay.com


Суд района Беимбета Майлина назначил двум местным жителям по 15 суток административного ареста и лишил каждого водительских прав на семь лет. Один управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, второй передал ему руль.

Инцидент произошёл 3 октября в селе Красносельское. Суд установил, что владелец Chevrolet Nexia передал управление знакомому, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения.

Собственник автомобиля вину не признал. Он утверждал, что не знал о нетрезвом состоянии знакомого.

Суд счёл эти доводы несостоятельными, подчеркнув: перед передачей управления собственник обязан убедиться, что человек трезв.

Обоих признали виновными и назначили одинаковое наказание. Постановления пока не вступили в законную силу.

 



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