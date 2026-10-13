Передал руль нетрезвому: владельца автомобиля и водителя лишили прав на семь лет





В районе Беимбета Майлина владельцу автомобиля и мужчине, которому он передал управление, назначили по 15 суток административного ареста с лишением водительских прав на семь лет. Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Суд рассмотрел два административных дела по части 1 статьи 608 КоАП. Согласно материалам дел, 3 октября 2026 года в селе Красносельское гражданин Е. передал управление принадлежащим ему Chevrolet Nexia гражданину К., находившемуся в состоянии алкогольного опьянения.

На заседании владелец автомобиля вину не признал. Он пояснил, что не знал о нетрезвом состоянии мужчины, которому передал руль.

Исследовав материалы и выслушав участников процесса, суд признал вину обоих доказанной. Доводы собственника о том, что ему не было известно об опьянении водителя, суд счёл несостоятельными.

Суд указал, что при передаче управления автомобилем собственник обязан проявлять необходимую осмотрительность и убедиться, что человек, которому он передаёт руль, находится в трезвом состоянии.

В итоге каждому назначили по 15 суток административного ареста и лишение права управления транспортными средствами на семь лет.