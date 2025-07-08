В Правила пропуска через Государственную границу Республики Казахстан внесены изменения: проект направлен на обсуждение.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщает, что Министерством финансов РК разработаны изменения в приказ заместителя премьер-министра – министра финансов.

Данным приказом регулируются правила пропуска через Государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе.

Проект предусматривает внесение изменений, направленных на совершенствование порядка пропуска транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу с использованием электронной очереди.

Основные положения включают:

Ответственность за недостоверные данные. Пользователи, которые предоставляют недостоверные данные или не используют забронированное время, будут заблокированы. Также вводится механизм гарантийного обеспечения.

Обязанности местных исполнительных органов. Теперь местные исполнительные органы обязаны создавать зоны ожидания вблизи пунктов пропуска. Это позволит исключить стихийное скопление транспорта и обеспечить стабильное движение.

Разграничение внеочередного и ускоренного порядка пропуска. Вводится отдельный платный режим для ускоренного прохождения границы.

Отдельный слот для приоритетных категорий грузов. Для транспортных средств, следующих с животными, скоропортящимися и опасными грузами, будет предусмотрен отдельный слот.

Технические механизмы. Уточнены механизмы фотофиксации, идентификации и взаимодействия с государственными базами данных, включая VIN и страховку.

Ограничения на многократное бронирование. Введение ограничения на многократное бронирование времени для пересечения границы, а также расширение возможности переноса времени брони.

Проект разработан с учетом правоприменительной практики, обращений перевозчиков и положений действующего законодательства.

Предлагаемые изменения обеспечат большую прозрачность, дисциплину и предсказуемость при планировании маршрутов и времени прохождения пунктов пропуска. Это должно облегчить работу участников внешнеэкономической деятельности и повысить эффективность работы пунктов пропуска.

Обсуждение проекта продлится до 14 июля 2025 года. Свои комментарии и замечания можно оставлять на портале «Открытые НПА».

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