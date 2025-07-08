В Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан под председательством министра Армана Шаккалиева состоялось совещание, посвящённое ходу реализации Дорожной карты по модернизации торговых рынков. С докладом выступил председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков.

Как сообщил председатель Комитета, в период с марта по июнь текущего года проведены выездные мероприятия во все регионы страны. В ходе поездок руководители Комитета совместно с акиматами, заинтересованными госорганами и бизнес-сообществом осмотрели рынки, включённые в Дорожную карту, и обсудили текущие проблемы и пути их решения.

«На сегодня активно работы по модернизации ведутся на 46 торговых рынкых по всей стране. Например, в Шымкенте — это рынок «Авто Нур», «Верхний рынок», в Акмолинской области — «Восточный базар», в Атырау — «Коктем», а в ВКО — рынки «Заря» и «Заречный». Часть рынков завершат работы уже в этом году, а некоторые из них вначале следующего года. Некоторые рынки еще не начали строительные работы. Отставание от графика либо несвоевременное начало строительных работ в основном связано в длительном согласовании проектной документации, с подключением к инженерным сетям. Работа продолжается, но мы ожидаем более оперативного содействия местных исполнительных органов», — подчеркнул председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков.

Также председатель комитета торговли сообщил, что поступают многочисленные обращения от предпринимателей по вопросам затяжного согласования технической документации.

По итогам выездов в регионы в адрес акиматов направлены письма с рекомендациями о необходимости ускорения процедуры получения технических условий и разрешений, а также активизации разъяснительной работы с владельцами рынков.

Арман Шаккалиев заслушал доклады отстающих регионов — Астаны, Алматинской, Жамбылской областей и Жетісу. В этих регионах работы по модернизации не ведутся должным образом, что вызывает серьезную обеспокоенность и требует незамедлительного принятия мер для ускорения процесса.

«Я хочу всех предупредить: в 2026 году не модернизированные рынки функционировать не смогут. Без слаженной работы местных исполнительных органов и владельцев торговых рынков привести объекты в соответствие с требованиями законодательства невозможно. Министерство торговли и интеграции уже подготовило все необходимые правовые механизмы и инструменты для модернизации, но реализация на местах требует активного участия акиматов и ответственного отношения бизнеса. До установленного законом срока осталось всего 6 месяцев — продлений не будет. Любое бездействие, затягивание сроков или формальный подход — это нарушение закона и подрыв интересов десятков тысяч предпринимателей. Ответственность за каждую область персональная, все отставания у нас зафиксированы», — особо отметил Арман Шаккалиев.

Он также отметил, что Модернизация рынков — это веление времени, и проводимая модернизация будет способствовать сокращению теневой экономики. Проводимые хронометражи на рынках это подтверждают, так, в 2024 году по результатам хронометража в бюджет дополнительно поступило 1,3 млрд тенге.

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