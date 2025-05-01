В Комитете госдоходов перечислили условия, при которых казахстанцам выставляют уведомление камерального контроля, передает LS.

В ответе на запрос уточняется, что, если физлицу на банковский счет, не связанный с бизнесом, в течение трех месяцев подряд поступают мобильные переводы от 100 и более разных лиц, такие операции могут быть признаны доходом от предпринимательской деятельности. Например, в августе поступило от 101 разного лица, в сентябре – от 130 разных лиц, в октябре – от 100 разных лиц, и такие сведения банки направляют в налоговый орган.

«При этом в расчет принимаются только мобильные переводы от физлиц. Пополнения счета через банкоматы, с депозитов, а также зарплата, соцвыплаты, вознаграждения по депозитам не учитываются при определении выполнения данного критерия«, – заверили в КГД.

В комитете добавили, что при выявлении признаков предпринимательской деятельности проводится камеральный контроль и направляется уведомление об устранении нарушений. На это дается 30 рабочих дней. В надзорном органе пояснили, что нарушение физлица могут устранить двумя способами:

1) в случае согласия становится на регистрационный учет в налоговой службе и предоставляет отчетность за указанный период;

2) в случае несогласия на бумажном или электронном носителе предоставляет пояснения об отсутствии нарушений.

Между тем эксперт Дмитрий Казанцев сообщил, что в ходе разбирательства в налоговой службе физлицам удалось исключить суммы, которые поступали с депозитов, от переводов между своими счетами.

«Однако сложности возникают при обосновании госоргану, кем был пополнен счет через банкомат: самим владельцем или же кто-то другой закинул эту сумму. Здесь налоговая стоит на своем, считая, что это доход», – рассказал Д. Казанцев.

Вместе с тем с блогерами планка 100 поступлений от разных лиц, по данным эксперта, также не учитывалась.

«Например, у 90% тех, с кем работаю и лично знаю, нет таких цифр в 100 переводов», – пояснил собеседник.

Поэтому, по словам Д. Казанцева, нужны подзаконные акты, где будет четко прописан механизм подобных проверок.

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