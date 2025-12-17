С 1 января вступают в силу новые правила налогового контроля за мобильными переводами физических лиц. Об этом сообщили в уполномоченном органе, пояснив, что речь идёт только о случаях, когда человек систематически получает деньги от большого числа разных отправителей. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.
По новым нормам под налоговый контроль будут попадать только те мобильные переводы, которые одновременно соответствуют трём условиям:
- в течение трёх последовательных месяцев (например, январь, февраль и март) на счёт физического лица поступают переводы от 100 и более разных отправителей каждый месяц;
- общая сумма этих поступлений за указанный трёхмесячный период превышает 1 миллион тенге;
- переводы зачисляются на счёт физического лица, не предназначенный для предпринимательской деятельности.
«Только при одновременном выполнении всех трёх критериев данные по таким операциям будут передаваться банками второго уровня в органы государственных доходов для фискального контроля», — сказал Ержан Биржанов.
Отдельное срабатывание одного условия — например, если сумма переводов превысила 1 млн тенге, но не было 100 разных отправителей три месяца подряд, — основанием для налогового контроля не станет. Аналогично, если 100 и более человек переводили деньги, но в разные, не последовательные месяцы, уведомление направляться не будет.
Новые правила были приняты в ноябре, согласованы с Национальным банком и обсуждены с участниками рынка. В случае, если суммы и количество переводов физлица отвечают всем критериям, ему будет направлено уведомление для пояснения и, при необходимости, исправления налоговых обязательств.
