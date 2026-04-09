Первоначальный взнос по ипотеке могут снизить в Казахстане





Премьер-министр Олжас Бектенов поручил проработать механизмы снижения первоначального взноса по ипотеке. Подготовить дополнительные предложения должны Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Министерство промышленности и строительства, сообщает LS.

По словам главы правительства, необходимо совершенствовать механизмы финансирования жилья. Размер возможного снижения первоначального взноса пока не указан.

Одной из ключевых задач строительной отрасли на 2026 год остаётся фактический ввод 20,4 млн квадратных метров жилья.

Акиматам регионов поручено заблаговременно готовить земельные участки под жилищное строительство и ускорить подведение инженерных коммуникаций.

Отдельные соцвыплаты могут прекратить для семей с высоким уровнем благополучия При назначении отдельных мер социальной поддержки будет применяться оценка нуждаемости. Она позволит учитывать реальное положение...