Пьеса 18+. В костанайском областном казахском театре драмы состоялась премьера

На сцене Казахского областного драматического театра очередная премьера. Причем пьеса со знаком 18 плюс. Но, как отмечает режиссер-постановщик, всё в пьесе в рамках приличия, такой знак пришлось поставить только потому, что на сцене разгораются нешуточные страсти между одним мужчиной и восемью женщинами, одна из которых — его супруга

На сцене Костанайского областного казахского театра драмы им. И.Омарова разыгрываются нешуточные страсти комедии Султанали Балгабаева «Настоящий мужчина». Правда, режиссер-постановщик каздрама Дос Кубаш решил название немного подсократить, поэтому в костанайской версии пьесе дали название «Красавчик». Как отмечает Дос Кубаш, они решились взяться за постановку этого спектакля не случайно, в этом произведении, по его словам, весьма актуальная тема современности.

«Разговор о мужчине, он депутат, в общем всемирная женская проблема тут поднимается. Отношения между мужчиной и женщиной, не к своей жене, к другим женщинам. У героя нет любовницы, он красивый и жена уверена, что у него кто-то есть, но на самом деле нет»,- говорит режиссер-постановщик Костанайского областного казахского драмтеатра Дос Кубаш.

Комедия «Красавчик» — произведение, которое заставляет задуматься и поднимает семейный злободневный вопрос. Что в этой жизни нужно мужчине от женщины? По словам режиссера, спектаклю пришлось поставить ограничение со знаком 18 плюс, но ничего предосудительного в нем нет, подчеркивает Дос Кубаш. Просто того требует тема взаимоотношения между мужчиной и женщиной.

«Вообще 9 действующих лиц, все главные считаются. Сам красавчик и жена, и семь женщин. Играет наш заслуженный артист, но и наши новые лица в театре с прошлого года»,- сказал Дос Кубаш.

О том, что же в итоге нужно мужчинам и женщинам в браке, по версии спектакля «Красавчик», вы сможете увидеть и сами, придя в казахский драматический театр. Однако хотелось бы напомнить, что в связи с ограничительными мерами, количество зрителей в зале ограниченно, поэтому билетов в кассах театра будет продаваться не много. Желающим нужно будет успеть приобрести их заранее.

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