Выражаем искреннюю благодарность учителю Бексултановой Зарине Серикбаевне школы № 1 г.Тобыл Костанайского района Костанайской области, за высокий профессионализм, душевную щедрость и заботу о детях.

Ваш труд — это не просто передача знаний, а настоящее вдохновение, поддержка и вклад в будущее каждого ученика, наполненное терпением, вниманием и любовью к каждому ученику. Благодаря Вам формируются не только знания, но и характер, уверенность и стремление к лучшему, дети не только получают знания, но и учатся быть добрыми, честными и уверенными в себе людьми.

От всей души благодарим Вас за профессионализм, терпение и заботу, которые Вы ежедневно вкладываете в обучение и воспитание детей.

Пусть в Вашей жизни будет как можно больше радостных моментов, уважения, тепла и благодарности!

Желаем Вам здоровья, сил, благодарных учеников и радости от Вашей важной и благородной работы!

С уважением и признательностью,

Родители и ученики 6 А класса школы № 1 г.Тобыла Костанайского района

