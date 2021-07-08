Пятый класс пожарной опасности. Более 300 человек тушат пожар в Костанайском районе

В Костанайском районе на территории Управления лесного хозяйства «Пригородное» произошло загорание сухой травы, околков сосны и березы. Установлен 5-ый чрезвычайный класс пожарной опасности. Предварительная площадь, пройденная огнемсоставила около 300 гектаров.
Жаркая сухая погода, верховой пожар и сильный ветер только способствуют распространению огня и осложняют тушение.
Причина пожара – устанавливается. Локализации, ликвидации нет. Жертв и пострадавших нет.
Задействованы силы и средства ДЧС, УЛХ, местных исполнительных органов, курсанты Академии МВД РК, отдела полиции Костанайского района. Всего 305 человек и 35 единиц техники.
На месте пожар создан оперативный штаб. Проводится воздушная разведка.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области