Пятый класс пожарной опасности. Более 300 человек тушат пожар в Костанайском районе

В Костанайском районе на территории Управления лесного хозяйства «Пригородное» произошло загорание сухой травы, околков сосны и березы. Установлен 5-ый чрезвычайный класс пожарной опасности. Предварительная площадь, пройденная огнемсоставила около 300 гектаров.

Жаркая сухая погода, верховой пожар и сильный ветер только способствуют распространению огня и осложняют тушение.

Причина пожара – устанавливается. Локализации, ликвидации нет. Жертв и пострадавших нет.

Задействованы силы и средства ДЧС, УЛХ, местных исполнительных органов, курсанты Академии МВД РК, отдела полиции Костанайского района. Всего 305 человек и 35 единиц техники.

На месте пожар создан оперативный штаб. Проводится воздушная разведка.

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