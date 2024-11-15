Платные пересдачи после трёх неудач: МВД подготовило изменения для будущих водителей

МВД Казахстана разработало поправки в правила регистрации транспортных средств и сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений.
По словам заместителя начальника управления Комитета административной полиции МВД Актоты Борановой, изменения призваны сделать получение государственных услуг проще и быстрее.
В частности, предлагается исключить отдельный осмотр автомобиля после переоборудования. Достаточно будет документа, подтверждающего безопасность внесённых изменений.
Поправки также предусматривают новый порядок пересдачи экзаменов на право управления транспортными средствами. После первой неудачной попытки повторно сдать экзамен можно будет уже на следующий рабочий день. После второй — для подготовки предоставят 10 календарных дней.
После трёх отрицательных результатов теоретического или практического экзамена последующие попытки сдачи соответствующего экзамена предлагается проводить на платной основе.
«Эта мера направлена на то, чтобы кандидаты приходили на экзамен с прочными знаниями», — пояснила Актоты Боранова.
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