По 10–15 миллиардов тенге: в Костанае планируют построить четыре подстанции





До 2030 года в Костанае должны появиться четыре новые электрические подстанции. Строительство каждой предварительно оценивается в 10–15 миллиардов тенге. Проекты прорабатывают специалисты по генеральному плану, энергетики и государственные органы.

Подстанция «Орталык» предназначена для центральной части города, «Барыс» — для юго-западной. «Восточную» предварительно хотят разместить в районе бывшего Наримановского рынка. Все три планируются напряжением 110 киловольт.

Четвёртая подстанция — «Юг» — будет напряжением 220 киловольт. Она должна обеспечить южную часть Костаная, в том числе микрорайон Кунай. Точные места размещения объектов определят позже.

Как отметил главный инженер Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Жаслан Клышев, при выборе участков важно учитывать не только возможность строительства самих подстанций.

«Нужно найти не только место строительства, но и возможность от этих новых подстанций проложить кабельные линии, чтобы можно было подключить существующие объекты», — пояснил он.

В корректируемом генеральном плане до 2040 года также предусмотрены ещё две подстанции напряжением 110 киловольт — «Сухой порт» и «Узкоколейная». Они необходимы для новых производственных и логистических территорий в северной части города.

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