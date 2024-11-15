По 10–15 миллиардов тенге: в Костанае планируют построить четыре подстанции

До 2030 года в Костанае должны появиться четыре новые электрические подстанции. Строительство каждой предварительно оценивается в 10–15 миллиардов тенге. Проекты прорабатывают специалисты по генеральному плану, энергетики и государственные органы.
Подстанция «Орталык» предназначена для центральной части города, «Барыс» — для юго-западной. «Восточную» предварительно хотят разместить в районе бывшего Наримановского рынка. Все три планируются напряжением 110 киловольт.
Четвёртая подстанция — «Юг» — будет напряжением 220 киловольт. Она должна обеспечить южную часть Костаная, в том числе микрорайон Кунай. Точные места размещения объектов определят позже.
Как отметил главный инженер Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Жаслан Клышев, при выборе участков важно учитывать не только возможность строительства самих подстанций.
«Нужно найти не только место строительства, но и возможность от этих новых подстанций проложить кабельные линии, чтобы можно было подключить существующие объекты», — пояснил он.
В корректируемом генеральном плане до 2040 года также предусмотрены ещё две подстанции напряжением 110 киловольт — «Сухой порт» и «Узкоколейная». Они необходимы для новых производственных и логистических территорий в северной части города.
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