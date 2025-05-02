AERC заметно ухудшил ожидания по среднегодовой потребительской инфляции на 2025 год. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе компании за апрель, передает LS.

В базовом прогнозе аналитиков данный показатель пересмотрен с 7,0% до 9,8%, а промышленная инфляции в стране в среднем составит 6,6% (против 3,2% в январском обзоре).

В текущем году прирост номинальных денежных доходов ожидается на уровне 15%, а вот по реальным денежным доходам казахстанцев прогноз ухудшился с 5,9% до 4,8%.

Между тем среднегодовая цена на нефть марки Brent может составить $74,6 за баррель ($81 ранее), считают в AERC. Такое снижение обусловлено усилением геополитических рисков, а именно действиями администрации президента США, объявившей о введении импортных тарифов и пошлин в отношении ряда торговых партнеров, включая Канаду, Мексику и Китай.

«Эти меры спровоцировали негативную реакцию на мировых рынках и усугубили неопределенность в отношении перспектив глобального экономического роста. Это, в свою очередь, усилило сомнения относительно устойчивости мирового спроса на нефть. Дополнительным фактором давления выступает ожидаемое наращивание предложения сырья в мире в 2025-2026 годах», – говорится в обзоре.

Кроме того, на этот год AERC пересмотрел в сторону повышения предпосылку относительно объема добычи нефти и газового конденсата в республике – с 89 до 90,5 млн тонн.

«Повышение обусловлено систематическим нарушением Казахстаном установленной квоты в рамках соглашения ОПЕК+», – пояснили аналитики.

С учетом снижения предпосылки по цене на нефть в организации ожидают, что на текущий год пара USD/KZT будет на уровне 512,8 тенге за $1.

Также данный фактор повлияет на темпы прироста реального экспорта, и в среднем за 2025 год прогноз скорректирован в сторону повышения: с 4,1% до 4,3%. При этом прогноз по реальному импорту остался без изменений – 8,6%.

Аналитики отметили, что противовесом снижения потребительского спроса на импортные товары из-за понижения реальных доходов станет рост спроса со стороны предприятий ввиду увеличения вложений в основной капитал.

Согласно обзору, экспорт товаров достигнет $82,34 млрд ($81,58 млрд в январе), тогда как импорт – $65,22 млрд

Реальный ВВП Казахстана в 2025 году ожидается на уровне 4,5%. Показатель был незначительно снижен по сравнению с прошлым кварталом (4,6%) из-за ухудшения прогноза по потреблению домашних хозяйств, обусловленного сокращением реальных доходов населения.

«Дефицит госбюджета Казахстана в 2025 году составит 3,68 трлн тенге, или (-)2,4% к ВВП. Прогноз пересмотрен в сторону большего дефицита по сравнению с январским обзором, в котором недостаток ожидался на уровне 3,37 трлн тенге. Корректировка связана с увеличением прогноза по затратам», – заключили в AERC.

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