По шесть полос вместо четырёх: какие улицы Костаная планируют расширить





В генеральном плане Костаная предусмотрено расширение проезжей части основных магистральных улиц с четырёх до шести полос. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры Г. Г. Курмангалиева.

Расширение касается проспектов Нурсултана Назарбаева и Абая, а также улиц Каирбекова, Камшат Доненбаевой, Шакшак Жанибек батыра, Дощанова и Узкоколейной.

По словам Курмангалиевой, с ростом количества автомобилей особое внимание уделяется транспортным связям между районами города. Основу транспортного каркаса Костаная составляют две кольцевые дороги.

Большая кольцевая дорога — внешний скоростной контур агломерационного значения. Её задача — вывести транзитный транспорт, в том числе грузовой, за пределы города. Часть дороги уже функционирует. Недостающие участки предусмотрено достроить в границах Костаная и Костанайского района.

Малая кольцевая дорога предназначена для связи городских районов в обход центра и снижения нагрузки на центральные улицы. Её недостающие участки планируют строить поэтапно.

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