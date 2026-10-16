По шесть полос вместо четырёх: какие улицы Костаная планируют расширить

В генеральном плане Костаная предусмотрено расширение проезжей части основных магистральных улиц с четырёх до шести полос. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры Г. Г. Курмангалиева.
Расширение касается проспектов Нурсултана Назарбаева и Абая, а также улиц Каирбекова, Камшат Доненбаевой, Шакшак Жанибек батыра, Дощанова и Узкоколейной.
По словам Курмангалиевой, с ростом количества автомобилей особое внимание уделяется транспортным связям между районами города. Основу транспортного каркаса Костаная составляют две кольцевые дороги.
Большая кольцевая дорога — внешний скоростной контур агломерационного значения. Её задача — вывести транзитный транспорт, в том числе грузовой, за пределы города. Часть дороги уже функционирует. Недостающие участки предусмотрено достроить в границах Костаная и Костанайского района.
Малая кольцевая дорога предназначена для связи городских районов в обход центра и снижения нагрузки на центральные улицы. Её недостающие участки планируют строить поэтапно.
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