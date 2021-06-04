Победителей ежегодного форума патриотов наградили в Костанае

Грамоты заместителя акима Костанайской области и наручные часы с изображением герба республики Казахстан сегодня были вручены победителям ежегодного областного форума патриотов. Его приурочили к празднованию в стране Дня государственных символов Казахстана. 15 человек наградили сегодня, среди них педагоги, спортсмены и артисты.

Сегодня в областном акимате прошло награждение победителей фестиваля патриотов «Тәуелсіздік тұлғалары», приурочив это ко дню государственных символов. Здесь собрались люди, которые совершили героические поступки — учителя, медики, спортсмены. Но, приехали не все, 5 человек наградили в районах и городах.

«Я считаю, что сегодня очень символично наше награждение, потому, что день государственных символов республики Казахстан, который в очередной раз дает прочувствовать значимость своего труда , что тот вклад который вы вкладываете в развитие нашей области, страны в целом. Поэтому разрешите вас поблагодарить и наградить ваши заслуги в такой замечательной, официальной церемонии», — сказала заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова.

Куляй Мухамеджанову наградили сегодня за трудовые достижения. Женщина работает на фабрике «Большевичка» швеей уже на протяжении 15 лет. Она старается идти в ногу со временем, и постоянно осваивает новое оборудование для улучшения и оптимизации рабочего процесса.

«Хочу выразить благодарность своему руководству Арсену Мухамеджановичу и Раушан Малиакбаровне , за то, что они выбрали меня, оценили мой труд. Я работаю уже лет 16,ну работа мне нравится, поэтому наверное долго и держусь за работу свою, ценю, люблю», отмечает победитель форума патриотов 2021 Куляй Мухамеджанова

Всего же на на форум было представлено 65 кандидатур, из них 15 человек стали победителями по 10 номинациям.

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