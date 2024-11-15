Почти 50 километров дороги от Узунколя до Ершовки отремонтировали в Костанайской области





В Костанайской области завершили ремонт участка дороги республиканского значения Костанай — Мамлютка. В порядок привели почти 50 километров от Узунколя до Ершовки. Последний раз ремонтные работы здесь проводили почти десять лет назад.

Всего в этом году в регионе запланирован ремонт около 163 километров дорог республиканского значения.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил выгодное географическое положение региона и важность качественных дорог для развития транспортных связей.

«Дороги должны быть в хорошем состоянии. Вот этой цели мы в этом году достигли. Закончили последний участок, о котором мы говорили еще в прошлом году — выход на Оренбург», — сообщил глава региона.

Также Аксакалов посетил молочнотоварную ферму на 400 голов около села Владимировка. Предприятие уже работает, здесь создано 30 рабочих мест.

Производственная мощность фермы составляет более четырёх тысяч тонн молока в год.

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