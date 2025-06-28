Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова обсудила с представителем ЮНИСЕФ в Казахстане внедрение новых подходов по оценке нуждаемости семей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, сообщила informburo.kz
Она напомнила, что в Шымкенте и Карагандинской области пилотно применяют скоринговую модель оценки нуждаемости.
«Проект получил поддержку президента, и мы уже перешли к его активной реализации. Методология не только охватывает социальную сферу, но и включает аспекты здравоохранения и образования. Мы уверены в её корректности и эффективности. Никто не останется без внимания. Модель включает шесть категорий домохозяйств – от тех, кто находится в крайней нужде, до полностью обеспеченных семей. Государственная поддержка исключается только для шестой категории, куда входят семьи, обладающие, например, двумя домами и двумя автомобилями. Основное внимание будет уделено тем, кто действительно нуждается в помощи. Главное – исключить влияние человеческого фактора в принятии решений, чтобы право на помощь определялось объективно и прозрачно», – рассказала Жакупова.
Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Рашед Мустафа Сарвар подчеркнул, что организация приветствует такую инициативу.
«Методология действительно продуманная и перспективная. Мы готовы оказать техническую и экспертную поддержку, чтобы повысить результативность реализации и провести необходимое тестирование. Наша общая цель – не оставить без внимания и поддержки ни одного представителя уязвимых слоёв населения, особенно детей», – добавил он.
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