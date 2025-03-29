Подорожают ли телефоны в Казахстане после введения обязательной верификации, ответил заместитель председателя комитета телекоммуникации Минцифры Олжас Кабенов, informburo.kz

По его словам, новая система не повлияет на цены в официальных магазинах.

«Процедура верификации на цену телефона никак не должна повлиять. Официальные представители, проходя все процедуры, таможенные налоговые отчисления уже провели. У них телефоны продаются уже по рыночным ценам. Если же мы говорим про «серые» телефоны, которые ввезли незаконно на территорию Казахстана, скорее всего, на них будет повышение цен», – считает Кабенов.

Он добавил, что перед покупкой казахстанцы смогут проверить устройство на наличие его в «чёрном списке». Такие телефоны не будут работать на территории Казахстана с 26 мая 2025 года.

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