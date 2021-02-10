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Подпольное казино выявили в спорт-баре Костаная

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Как сообщает департамент экономических расследований Костанайской области, в рамках ОПМ «STOP-игра» в одном из спорт-баров Костаная выявлена незаконная деятельность подпольного казино под прикрытием.

В частности, в данном заведении проводились азартные карточные игры с использованием специального игорного оборудования.

В настоящее время по указанному факту ведется досудебное расследование по статье 307 УК РК.

Иные данные в интересах следствия разглашению не подлежат.

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