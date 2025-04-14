Сообщение о минировании ТРЦ в Костанае: задержан школьник.
Сигнал о возможной угрозе поступил от начальника службы безопасности торгового центра: администратор получил SMS о якобы заложенном устройстве.
Специальные службы немедленно прибыли на место и провели полный осмотр здания и прилегающей территории. Взрывчатки обнаружено не было.
Начав оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался ученик 8 класса одной из школ области.
Подросток признался в содеянном, а также подтвердил свою причастность к ещё одному фейковому «минированию» — 26 февраля он сообщал о бомбе в Садчиковской школе.
Сейчас с несовершеннолетним проводятся следственные действия в присутствии родителей, психолога и соцпедагога.
Полиция предупреждает: даже ложное сообщение об акте терроризма — это уголовное преступление. И за него несут ответственность все, включая подростков
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