Сообщение о минировании ТРЦ в Костанае: задержан школьник.

Сигнал о возможной угрозе поступил от начальника службы безопасности торгового центра: администратор получил SMS о якобы заложенном устройстве.

Специальные службы немедленно прибыли на место и провели полный осмотр здания и прилегающей территории. Взрывчатки обнаружено не было.

Начав оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области быстро вышли на след злоумышленника. Им оказался ученик 8 класса одной из школ области.

Подросток признался в содеянном, а также подтвердил свою причастность к ещё одному фейковому «минированию» — 26 февраля он сообщал о бомбе в Садчиковской школе.

Сейчас с несовершеннолетним проводятся следственные действия в присутствии родителей, психолога и соцпедагога.

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