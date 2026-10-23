Подсудимый по делу о нападении на полицейского в Костанае заявил об избиении и угрозах





В Костанае рассматривают дело о применении насилия в отношении полицейского после конфликта во дворе дома №60 в микрорайоне Береке. Один из троих подсудимых — Арнур Арманулы — дал показания и заявил о физическом и психологическом давлении после задержания.

По версии обвинения, утром 28 марта Руслан Пасечник, Амир Дамирулы и Арнур Арманулы распивали спиртное во дворе, громко спорили и нецензурно выражались. Полицейский Руслан Казиев, выходивший на службу, посадил своих детей в автомобиль и сделал молодым людям замечание, попросив уйти домой.

Как следует из обвинения, они отреагировали агрессивно, после чего началась драка. Казиев получил сотрясение головного мозга и другие травмы. Всех троих обвиняют в групповом применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Перед дачей показаний Арманулы извинился перед потерпевшим и сообщил, что искренне сожалеет о произошедшем. При этом он изложил другую версию конфликта.

По словам подсудимого, тем утром он вместе с двоюродным братом Русланом и другом Амиром возвращался из магазина. Они остановились возле подъезда, смеялись и вспоминали школьные годы. Арманулы утверждает, что подошедший Казиев изначально разговаривал с ними агрессивно и оскорблял их.

«Мы повернулись, я увидел, как, далее уже выяснилось, потерпевший Казиев подходит к нам. И, я не знаю почему, он изначально уже был агрессивно настроен в нашу сторону», — рассказал Арманулы.

Подсудимый также заявил, что полицейский отказался показать служебное удостоверение. По его версии, затем Дамирулы схватил Казиева за руку, а он и Пасечник пытались их разнять.

Арманулы утверждает, что полицейский подскользнулся и упал. Когда Пасечник попытался помочь ему подняться, Казиев, по словам подсудимого, ударил его в нос и повалил на землю, а затем — Дамирулы. Сам Арманулы, как он рассказал суду, хотел уйти домой, но дорогу ему преградила супруга полицейского. Дальнейшие события снимали очевидцы с разных ракурсов.

Отдельно подсудимый рассказал об обращении с ним после задержания. По его словам, по дороге в медвытрезвитель и возле учреждения сотрудники полиции издевались над задержанными, а один из них отвёл его за угол и несколько раз ударил по телу.

Из медвытрезвителя Арманулы, как он утверждает, сбежал через окно туалета из страха. Вечером он находился в квартире друга и ждал родителей, чтобы вместе с ними поехать в Северный отдел полиции. Однако, по его словам, сотрудники выбили дверь и задержали его.

Также Арманулы заявил, что в отделе полиции и по дороге на освидетельствование ему угрожали сексуальным насилием в отношении него и его супруги.

После этих показаний судья удалилась в совещательную комнату, чтобы принять решение по озвученной информации. О принятом решении в предоставленных материалах не сообщается.

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